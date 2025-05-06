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Военный эксперт предупредил, что Украина готовит провокации в дни перемирия

Эксперт Марочко: Киев планирует точечные провокации в дни перемирия
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Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, могут организовать локальные провокации на нескольких направлениях. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио Sputnik.

По его словам, сил для масштабных атак у Украины нет, но тактика точечных ударов, заимствованная у НАТО, остается в их арсенале.

Марочко выделил приграничные регионы: Белгородскую и Харьковскую области, участки в ЛНР, Донецке, Херсонской области и на Запорожском направлении.

«Противник может скрытно наращивать силы на этих территориях, чтобы позже представить локальные операции как «победы», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что российским военным необходимо быть готовыми к провокациям по всей зоне СВО.

«Противник маскирует основные цели, поэтому важно купировать угрозы на всех направлениях, включая приграничные районы РФ», — добавил он, сославшись на закрытые источники.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. По указу главы государства, режим прекращения огня будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В этот период Путин запретил все боевые действия.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера о временном перемирии в честь 9 Мая. По данным украинского издания «Страна.ua», Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее Кремль пообещал ответить Киеву на нарушения перемирия по случаю Дня Победы.

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