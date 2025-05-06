В подмосковном Раменском объявили воздушную опасность

Администрация Раменского муниципального округа в Подмосковье предупредила о воздушной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Местным жителям рекомендовали отойти от окон, при возможности переместиться в центральную часть здания или в подвальное помещение. Тем, кто находится на улице, власти посоветовали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 19 были уничтожены над Московской областью.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы. Кроме того, обломки БПЛА нашли и в деревне Кувекино в Новой Москве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.