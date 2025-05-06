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«Я бы заплакал»: освобожденные из украинского плена бойцы поделились эмоциями

Вернувшиеся из украинского плена военные признались, что рады оказаться дома
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вернувшиеся из украинского плена российские военные заявили, что рады оказаться дома. Один даже признался, что заплакал бы, если бы увидел родных, пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

«Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции просто выплескивались наружу, можно сказать, чуть ли не лились слезы. Мне кажется, если бы были здесь родные, я бы заплакал», — сказал боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Другой военный отметил, что очень рад за себя и за «всех пацанов, кто попал на этот обмен». Еще один признался, что день возвращения из плена стал для него самым прекрасным.

6 мая Украина и Россия провели обмен пленными военнослужащими. Москва и Киев передали друг другу по 205 бойцов. Посредником выступили ОАЭ.

Как сообщили в Минобороны России, на данный момент бойцы ВС РФ, которые вернулись из плена ВСУ, находятся на территории Белоруссии. Сейчас им оказывается психологическая и медицинская помощь. В скором времени их отправят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее российские военные рассказали о пытках в украинском плену.

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