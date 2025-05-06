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В Минобороны раскрыли местонахождение освобожденных из украинского плена бойцов ВС РФ

Минобороны: вернувшиеся из плена военные РФ находятся на территории Белоруссии
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вернувшиеся из украинского плена военные Вооруженных сил (ВС) России находятся на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что всем освобожденным оказывается сейчас необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они смогли связаться с родственниками.

Позже военных отправят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

6 мая Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «205 на 205». Посредником выступили ОАЭ.

До этого российские военные, которые вернулись домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, рассказали о жестоком обращении украинских надзирателей. По словам бойца из Бурятии с позывным «Гера», его били битой и пытали электрошокером из-за национальности. Все происходящее они снимали на телефоны и гордились тем, что «поймали бурята».

Другие бойцы ВС РФ сообщили, что им не давали еду и воду в условиях жары.

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.

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