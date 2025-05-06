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На Украине намерены разрешить экспорт оборонной продукции

Правительство Украины планирует одобрить экспорт оборонной продукции
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Efrem Lukatsky/AP

Правительство Украины намерено в мае дать разрешение на экспорт местной оборонной продукции. Об этом пишет украинская версия журнала Forbes.

Кабмин изучает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции, поскольку украинские производители беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы в прошлом году были загружены только на 37% из-за нехватки госконтрактов, говорится в публикации.

По информации издания, планируется введение 20% пошлины на экспорт БПЛА, РЭБ и другой оборонной продукции, а собранные средства направлять на закупку оружия для украинской армии.

Решение уже согласовано с украинским лидером Владимиром Зеленским, добавил Forbes Ukraine.

В ноябре прошлого года экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, внештатный советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что военная промышленность страны способна производить вооружение на сумму $20 млрд в год. По его словам, в 2025 году эта сумма возрастет до $30 млрд.

Ранее на Западе рассказали, кому достанется оборонная промышленность Украины при поражении ВСУ.

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