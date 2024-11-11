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На Украине заявили о возможности производить оружие на $20 млрд в год

Советник Зеленского Камышин: Украина может производить оружие на $20 млрд в год

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Evgeniy Maloletka/AP

Военная промышленность Украины способна производить вооружение на сумму $20 млрд в год. Об этом сообщил экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, внештатный советник президента страны Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин, передает Bloomberg.

По словам Камышина, в следующем году эта сумма возрастет до $30 млрд. Агентство отмечает, что речь в том числе идет о возможности выпускать огромное количество беспилотных летательных аппаратов, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тыс. км.

В начале ноября директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров (признан в РФ иностранным агентом) заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине следующего года.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский объявлял, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Он не привел никаких деталей, сославшись на секретность.

Если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ее Вооруженных сил. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, кому достанется оборонная промышленность Украины при поражении ВСУ.

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