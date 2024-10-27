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На Западе рассказали, кому достанется оборонная промышленность Украины при поражении ВСУ

Forum24: оборонная промышленность Украины при поражении ВСУ перейдет к России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Оборонная промышленность Украины при поражении украинской армии перейдет к России. Об этом заявило чешское издание Forum24.

«Зеленский имеет свой план победы, который не обязательно можно воплотить, но Брюссель вообще не разработал никакого плана. Поэтому, вероятно, что Евросоюз возьмется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. Они воспользуются ею против нас», — говорится в публикации.

Кроме того, Forum24 назвал ставку Брюсселя на оборонные мощности Украины фактическим признанием того, что мобилизация промышленной базы Европы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.

В октябре первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что руководство Соединенных Штатов поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года.

Ранее Орбан заявил, что Запад проигрывает войну на Украине.

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