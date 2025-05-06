Появилось видео с российским военными, освобожденными из плена ВСУ

Появились первые кадры с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Видеозапись от Минобороны распространил Telegram-канал RT.

На кадрах можно увидеть бойцов, которые организованно садятся в автобус. Никаких комментариев у солдат журналисты не спрашивали. Перед отправлением в путь в салоне автобуса раздались громкие аплодисменты, некоторые военные улыбались.

6 мая Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «205 на 205». Посредником выступили ОАЭ.

До этого российские военные, которые вернулись домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, рассказали о жестоком обращении украинских надзирателей. По словам бойца из Бурятии с позывным «Гера», его били битой и пытали электрошокером из-за национальности. Все происходящее они снимали на телефоны и гордились тем, что «поймали бурята».

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.