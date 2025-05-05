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Военблогер предположил стратегию Зеленского по обнулению успехов РФ под Курском

Военблогер Подоляка: Зеленский может пытаться обнулить успехи России под Курском
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Alina Smutko/Reuters

Российский военный блогер Юрий Подоляка заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский может пытаться обнулить успехи Вооруженных сил (ВС) России под Курском.

Блогер высказал предположение, что украинские военные могут попытаться установить контроль над населенным пунктом Теткино. В случае успеха такой операции, по его оценке, возвращение поселка под управление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет «далеко не тривиальной задачей».

По мнению Подоляки, следующим логическим шагом ВСУ может стать удар с юга на Глушково, чтобы отрезать все коммуникации российских сил западнее и нанести им поражение, заняв «значимый плацдарм на Курщине — равноценный утерянному в марте остатку Суджанского».

5 мая член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не повторилось таких моментов, «как было девять месяцев назад».

Ранее в России предрекли провал попыткам ВСУ прорваться в Курскую область.

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