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В Минобороны рассказали об успехах ПВО в борьбе против беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны российской армии за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает министерство обороны России.

«6 мая с 09:30 до 13:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Из этого числа 15 украинских БПЛА были уничтожены в небе над территорией Орловской области, семь беспилотников — над территорией Курской области и еще три боевые машины — над территорией Брянской области

До этого администрация Каширы в Подмосковье предупредила жителей о возможной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 19 были уничтожены над Московской областью.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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