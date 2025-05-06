Жителей подмосковной Каширы предупредили об угрозе атаки беспилотников

Администрация Каширы в Подмосковье предупредила жителей о возможной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Заявление опубликовано в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Украиной предпринимается очередная попытка атаки беспилотными летательными аппаратами территории нашей страны», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:47 по московскому времени.

Местным жителям рекомендовали остаться дома и не подходить к окнам.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 19 были уничтожены над Московской областью.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы. Кроме того, обломки БПЛА нашли и в деревне Кувекино в Новой Москве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.