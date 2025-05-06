ХАМАС отверг переговоры о перемирии из-за плана Израиля по Газе

The Guardian: переговоры о перемирии не имеют смысла из-за плана Израиля по Газе

Переговоры о перемирии не имеют смысла после нового плана Израиля по Газе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ХАМАС.

По его словам, интерес к переговорам пропал после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новой интенсивной военной операции в Газе.

До этого портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.

В свою очередь, один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее Израиль отверг предложение прекратить войну в Газе на пять лет.