Израиль отверг предложение прекратить войну в Газе на пять лет

Kan: Израиль отказался от прекращения огня в секторе Газа на пять лет

Израильские власти отказались останавливать боевые действия в секторе Газа сроком на пять лет в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

«Политический источник, информировавший журналистов, официально отклонил предложение о пятилетнем прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников», — указано в сообщении.

Инициативу об остановке боевых действий в обмен на освобождение граждан выдвигало палестинское движение ХАМАС, о чем его представитель сообщал 26 апреля.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Трамп высказался о роли ХАМАС в управлении сектором Газа.