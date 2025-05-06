В Госдуме рассказали об оставшемся без документов участнике СВО

Участник спецоперации во время отпуска в Новоуральске не смог восстановить утраченные документы из-за отказа сотрудников военкомата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Вопрос с паспортом решился без затруднений, но с военным билетом возникли трудности. Сотрудницы местного военкомата, по словам депутата, «просто послали куда подальше» военнослужащего, в пункт постоянной дислокации военной части.

Иванов выяснил у знакомых военкомов, что в таких случаях они входят в положение и помогают. В военной прокуратуре тоже не увидели проблем, чтобы на месте оперативно решить вопрос с документом.

После общения с руководителем военкомата оказалось, что затруднения возникли из-за «банального человеческого фактора со стороны девушек из военкомата». Депутат предположил, что это случилось из-за нежелания работать или равнодушия.

По словам Иванова, стоит рассмотреть вопрос замены «расслабленных барышень» в военкоматах на жен и матерей участников спецоперации.

18 марта депутат рассказал, как четыре воинские части потеряли военного на СВО и обвинили его в самоволке. Он лишился выплат и был объявлен в розыск. Ситуация возникла, когда боец находился в отпуске по болезни.

Ранее стало известно о попытке ВСУ проникнуть в регион РФ по трубе.