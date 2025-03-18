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Четыре воинские части потеряли москвича на СВО и обвинили его в самоволке

Депутат ГД Иванов: четыре воинские части потеряли бойца СВО, лишив его выплат
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале рассказал, что четыре воинских части «потеряли» между собой военнослужащего, участника СВО, из-за чего тот лишился выплат и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть (СОЧ).

По словам Иванова, мужчину призвали в ВС РФ осенью 2022 года. Однако с июля 2024 года ему перестали выплачивать положенное довольствие. В результате без денег остался не только боец, но и его беременная жена.

После ранения в марте 2024 года он был направлен в воинскую часть для выздоравливающих. После прохождения комиссии ему предоставили 45 дней отпуска по болезни. Позже с ним связалась военная полиция и сообщила, что он находится в розыске, как дезертир.

После отпуска боец вернулся в свою часть и продолжил службу, но ему перестали начислять денежное довольствие.

«Направил документы в военную прокуратуру МВО, где подтвердили информацию о нарушениях. Вопрос остается на контроле надзорного ведомства. Со своей стороны остаюсь с заявителем на связи до момента погашения задолженности», — поделился депутат.

До этого российский Красный Крест (РКК) предупредил о новом способе мошенничества, при котором аферисты связываются с подписчиками группы от имени сотрудников организации.

Ранее мошенники обманули участника СВО на миллион рублей.

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