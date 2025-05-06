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Российские военные атаковали украинский цех по производству БПЛА

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили пункты дислокации ВСУ в 151 районе
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки атаковали инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины, а также цех по производству беспилотников в 151 районе. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в ходе боевого соприкосновения пункты временной дислокации противника также подверглись атакам со стороны ВС РФ.

До этого в МО сообщили, что российские военные уничтожили за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) 202 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.

Помимо этого, российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике. Армия Украины потеряла в бою артиллерийскую установку «Braveheart» британского производства и «Caesar» французского производства.

Ранее политолог назвал причину атак ВСУ на Курскую область.

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