Российские силы уничтожили 202 беспилотника в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные уничтожили за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) 202 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.

До этого в министерстве обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом. Десять аппаратов уничтожено над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два БПЛА ликвидированы над территориями Липецкой и Самарской областей, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе.