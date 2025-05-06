Военкор заявил о грузовых колоннах ВСУ, подступающих к Курской области

Командование украинской армии направило грузовые колонны через город Конотоп Сумской области к границе с Курской областью. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Грузовые колонны [ВСУ] через Конотоп идут в сторону Шостки, где Сумская область граничит с нашими Рыльским и Хомутовским районами Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:54 по московскому времени.

Также ВСУ концентрируют силы на своей стороне в направлении деревни Отрубы, чтобы отрезать Теткино с севера, добавил Коц.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также ВСУ подорвали мост вблизи Званого. Отмечалось, что как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не повторилось таких моментов, «как было девять месяцев назад».

Ранее военблогер предположил стратегию Зеленского по обнулению успехов РФ под Курском.