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В Белгородской области при атаке беспилотников на автомобили пострадала женщина

Гладков: в Белгородской области женщина получила баротравму при атаке дронов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на автомобили пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два легковых автомобиля в селе Стригуны Борисовского района атакованы дронами. Ранена женщина», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:23 по московскому времени.

Врачи диагностировали у пострадавшей баротравму, уточнил Гладков. Транспортные средства получили повреждения: у первого пробито колесо и выбиты стекла, у второго — посечен кузов, рассказал губернатор.

Кроме того, три автомобиля из-за обстрела повреждены в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В селе Муром в результате атаки дронов пострадали два частных дома, продолжил Гладков.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения — в трех соседних домах выбиты окна, отметил губернатор.

Также беспилотники нанесли удары по поселку Уразово в Валуйском округе, где различные повреждения получили пять частных домовладений. Еще один дом от детонации дрона поврежден в селе Двулучное, проинформировал Гладков.

Обстрелу подверглось и село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В населенном пункте из-за атаки ВСУ повреждены остекление и крыша социального объекта, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное. В результате детонации беспилотника произошло возгорание на куполах.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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