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Пушилин сообщил о боях в Богатыре и давлении ВС РФ на Красноармейском направлении

Глава ДНР Пушилин: в Богатыре идут горячие боестолкновения ВС РФ и ВСУ
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Пресс-служба Дениса Пушилина

В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются интенсивные бои между российскими военными и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, отметив активизацию действий РФ на Красноармейском направлении.

Пушилин подчеркнул, что в последние дни в районе Богатыря фиксируется «достаточно серьезное противостояние».

«Наши подразделения оказывают активное давление, закрепившееся на этом участке фронта. В самом населенном пункте идут горячие боестолкновения», — заявил он в видеообращении.

27 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают у населенного пункта Богатырь.

Позже стало известно, что российские войска ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины в населенном пункте Богатырь.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Россия не начала СВО раньше.

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