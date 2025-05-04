Глава ДНР Пушилин: в Богатыре идут горячие боестолкновения ВС РФ и ВСУ

В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются интенсивные бои между российскими военными и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, отметив активизацию действий РФ на Красноармейском направлении.

Пушилин подчеркнул, что в последние дни в районе Богатыря фиксируется «достаточно серьезное противостояние».

«Наши подразделения оказывают активное давление, закрепившееся на этом участке фронта. В самом населенном пункте идут горячие боестолкновения», — заявил он в видеообращении.

27 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают у населенного пункта Богатырь.

Позже стало известно, что российские войска ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины в населенном пункте Богатырь.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Россия не начала СВО раньше.