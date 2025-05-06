В Госдуме призвали расширить закон о предоставлении статуса ветерана

В России необходимо расширить закон о предоставлении служащим статуса ветерана, включив в него работающих в зоне СВО военкоров, а также военных и добровольцев, защищающих границы прифронтовых областей. С такой инициативой к правительству обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Сейчас статус ветерана предоставляют военным, силовикам и добровольцам, отражавшим атаки врага на границе и в прифронтовых регионах. Список территорий определяется правительством – так, в него добавлена, в том числе, Курская область, напомнил депутат. Он заявил, что выступает с призывом к кабмину оперативно распространить действие закона на все прифронтовые регионы.

Кроме того, в закон ко второму чтению внесли поправки о наделении статусом ветерана военкоров – изменения, однако, отклонили, отметив, что для реализации инициативы необходим новый законопроект. Миронов заявил, что намерен добиваться утверждения своей идеи, так как военкоры, регулярно рискующие жизнью в зоне СВО, а также их семьи должны иметь право на льготы и выплаты в случае ранения или гибели.

Напомним, 21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, в рамках которого участники боев, проходивших на прилегающих к зоне СВО территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий. Такое право распространяется на военнослужащих, уволенных в запас, войск Росгвардии, сотрудников органов принудительного исполнения, прокуроров, добровольцев и так далее. Для этого они должны были принимать участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также выполнять задачи в ходе провокаций на госгранице, говорится в документе.

Ранее в Госдуме предложили создать кадровый резерв для госслужбы из ветеранов СВО.