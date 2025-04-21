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Участники проходивших рядом с зоной СВО боев смогут получить статус ветерана

Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого участники боев, проходивших на прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО) территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, статус ветерана и инвалида боевых действий смогут получить военнослужащие, уволенные в запас, войска Росгвардии, сотрудники органов принудительного исполнения, прокуроры и так далее. Для этого они должны были принимать участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также выполнять задачи в ходе провокаций на госгранице, говорится в документе.

Помимо этого, статус ветерана боевых действий смогут получить добровольцы. Для этого гражданам нужно поступить в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти РФ.

До этого Путин подписал закон, в рамках которого ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также документ предусматривает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

Ранее Путин утвердил изменения в ношении военной формы для армии и спецслужб.

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