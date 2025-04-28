Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Справедливая Россия» предложила создать кадровый резерв для ветеранов СВО на госслужбе

Миронов предложил сформировать кадровый резерв для госслужбы из ветеранов СВО
close
Depositphotos

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Инициатива, разработанная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предполагает ежегодное бесплатное повышение квалификации для ветеранов и их приоритетное назначение на вакантные посты. Порядок формирования резерва планируется утвердить указом президента.

«Ветераны обладают управленческим опытом, дисциплиной и навыками работы в стрессовых условиях. Это новая элита, которая укрепит госаппарат», — заявил Бабаков.

17 апреля в «Единой России» заявили, что взаимодействие муниципальных депутатов с первичными отделениями партии, подготовка к выборам, отчетов по народной программе партии, а также работа с участниками СВО и их семьями — эти темы стали приоритетными на состоявшемся в Иркутске форуме муниципальных депутатов ЕР.

Ранее Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами