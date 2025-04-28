«Справедливая Россия» предложила создать кадровый резерв для ветеранов СВО на госслужбе

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Инициатива, разработанная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предполагает ежегодное бесплатное повышение квалификации для ветеранов и их приоритетное назначение на вакантные посты. Порядок формирования резерва планируется утвердить указом президента.

«Ветераны обладают управленческим опытом, дисциплиной и навыками работы в стрессовых условиях. Это новая элита, которая укрепит госаппарат», — заявил Бабаков.

17 апреля в «Единой России» заявили, что взаимодействие муниципальных депутатов с первичными отделениями партии, подготовка к выборам, отчетов по народной программе партии, а также работа с участниками СВО и их семьями — эти темы стали приоритетными на состоявшемся в Иркутске форуме муниципальных депутатов ЕР.

Ранее Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО.