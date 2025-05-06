Российские военные ударили по штабу ВСУ в районе Харькова

В районе Харькова уничтожены два связанных с производством дронов цеха, также нанесен удар по штабу с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ночью на 6 мая... Уничтожены два цеха, связанных с изготовлением БПЛА. Нанесен удар по одному из штабов и присутствующим военным», — заявил он.

Лебедев добавил, что удар был зафиксирован по ангару с техникой украинской стороны. Кроме того, был уничтожен склад со снарядами и минометами ВСУ в пригороде Харькова.

До этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что ВС РФ с помощью беспилотников-камикадзе «Герань» массированно атаковали Харьков. По его словам, ударам БПЛА подверглись Холодногорский, Индустриальный, Киевский и Шевченковский районы.

1 мая Лебедев сообщил, что подразделения российской стороны ударили по окрестностям села Храповщина в Сумском районе Украины, где скапливались украинские военные, сбежавшие из Курской области.

Ранее ВС России нанесли массированный удар дронами по аэропорту в Черкассах.