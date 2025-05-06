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Харьков подвергся массированной атаке беспилотников

Мэр Харькова Терехов сообщил, что город подвергся массированной атаке «Гераней»
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России с помощью беспилотников-камикадзе «Герань» массированно атаковали Харьков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, ударам БПЛА подверглись Холодногорский, Индустриальный, Киевский и Шевченковский районы Харькова.

1 мая координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ ударили по окрестностям села Храповщина в Сумском районе Украины, где скапливались украинские военные, сбежавшие из Курской области.

28 апреля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские военнослужащие нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам ВСУ в аэропорту в Черкассах. По словам Сергея Лебедева, ударом был поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, производимых для ВСУ, а также склад, где хранились дроны.

Ранее в США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров.

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