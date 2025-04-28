ВС России нанесли массированный удар дронами по аэропорту в Черкассах

Массированный удар дронов ВС России по аэропорту в Черкассах попал на видео

Российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах. Видео атаки опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что удар был беспилотниками-камикадзе «Герань-2».

На видео показаны последствия атаки. После удара в городе были видны несколько клубов дыма.

По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ударом в Черкассах на Украине был поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, производимых для Вооруженных сил Украины, а также склад, где хранились дроны.

До этого сообщалось, что серия взрывов произошла неподалеку от украинского города Черкассы.

Также российские военнослужащие атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины в Шостке Сумской области, сорвав планы украинских войск по прорыву фронта. Удары были одиночными и несколькими сериями. По словам Лебедева, последние недели поступала информация, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.

Ранее в Одессе зафиксировали несколько взрывов.