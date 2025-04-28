Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли массированный удар дронами по аэропорту в Черкассах

Массированный удар дронов ВС России по аэропорту в Черкассах попал на видео

Российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах. Видео атаки опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что удар был беспилотниками-камикадзе «Герань-2».

На видео показаны последствия атаки. После удара в городе были видны несколько клубов дыма.

По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ударом в Черкассах на Украине был поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, производимых для Вооруженных сил Украины, а также склад, где хранились дроны.

До этого сообщалось, что серия взрывов произошла неподалеку от украинского города Черкассы.

Также российские военнослужащие атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины в Шостке Сумской области, сорвав планы украинских войск по прорыву фронта. Удары были одиночными и несколькими сериями. По словам Лебедева, последние недели поступала информация, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.

Ранее в Одессе зафиксировали несколько взрывов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами