Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации с иностранными наемниками в Харькове, среди них могли быть европейские военные. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы», — сказал он.
По словам Лебедева, в Харьков и область и сейчас прибывают военные, техника.
«Опять появились поляки, и есть слух про британцев», — добавил собеседник.
До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области за время оккупации украинской армией проявляли иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Недавно он сообщал, что число иностранных наемников в ВСУ сократилось, свидетельствуют данные разведки. Алаудинов также отметил, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.
Ранее Алаудинов заявил о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область.