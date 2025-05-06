Лебедев: удар нанесен по пункту дислокации с иностранными наемниками в Харькове

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации с иностранными наемниками в Харькове, среди них могли быть европейские военные. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы», — сказал он.

По словам Лебедева, в Харьков и область и сейчас прибывают военные, техника.

«Опять появились поляки, и есть слух про британцев», — добавил собеседник.

До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области за время оккупации украинской армией проявляли иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Недавно он сообщал, что число иностранных наемников в ВСУ сократилось, свидетельствуют данные разведки. Алаудинов также отметил, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

Ранее Алаудинов заявил о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область.