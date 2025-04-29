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Алаудинов заявил о потерях ВСУ при очередной попытке зайти в Белгородскую область

Алаудинов: ГУР Украины пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область
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Станислав Красильников/РИА Новости

Спецподразделение Главного управления разведки Украины предпринимало попытку ввести силы украинской армии на территорию Белгородской области. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — «Газета.Ru»), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные [свои] подразделения», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что в результате попытки войти в российский регион Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери. По его словам, это вынудило украинские войска отступить.

Утром 29 апреля попавший в плен украинский военный Александр Гетрик рассказал, что никто из бойцов ВСУ, которые пытались прорваться в село Поповка, не вернулся. Его подразделение получило приказ от командования «сидеть, выжидать, докладывать обстановку» в районе населенного пункта.

Ранее «Ахмат» ликвидировал несколько групп ВСУ, проникнувших в Белгородскую область.

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