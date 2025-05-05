Трамп заявил о стремлении России «завоевать всю Украину»

Россия якобы нацелена на полный контроль над Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующие слова политика приводит украинское издание «Обозреватель».

«Россия не довольствуется текущими территориями — ей нужна вся Украина. Если бы не я, их войска продолжали бы наступление», — заявил Трамп.

4 мая американский военный аналитик и бывший военнослужащий морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что Дональд Трамп намеревался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта на Украине.

До этого Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, сколько времени ему нужно для определения отношения к России.