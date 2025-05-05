При ударах Израиля и США по Йемену пострадали более 20 человек

В результате ударов, которые военные Израиля и США нанесли по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, получил ранения 21 человек. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah, принадлежащий хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах».

Вечером 5 мая Al Masirah заявил, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по подконтрольному хуситам городу Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, который расположен примерно в 50 км к северо-востоку от порта Ходейда на побережье Красного моря.

Позже армия Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам хуситов в морском порту Ходейда и его окрестностях, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда. Согласно ее заявлению, завод служил важным экономическим ресурсом для «террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры». В ЦАХАЛ уточнили, что на Йемен было сброшено 50 боеприпасов с 20 израильских истребителей.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.