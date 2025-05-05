В США опровергли свое участие в операции Израиля против йеменских хуситов 

Вооруженные силы США не принимали участие в операции Израиля по нанесению серии ударов по объектам хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом, ссылаясь на слова представителя Пентагона, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.

«США не участвовали в израильских ударах по хуситам в понедельник», — приводятся в публикации слова американского чиновника.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который находится под контролем хуситов мятежного движения «Ансар Аллах», и по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, который расположен примерно в 50 км к северо-востоку от порта Ходейда на побережье Красного моря.

Позже армия Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам хуситов в морском порту Ходейда и его окрестностях, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда. Согласно их заявлению, завод служил важным экономическим ресурсом для «террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры». В ЦАХАЛ уточнили, что на Йемен было сброшено 50 боеприпасов с 20 израильских истребителей. По данным Al Masirah, в результате атаки пострадало более 20 человек.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.