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ВСУ атаковали три российских региона беспилотниками

Mash: ВСУ атаковали Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют беспилотниками Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Жители сообщают, что слышали взрывы в Валуйском районе (Белгородская область — Ред.). В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15», — сообщил источник.

Предполагается, что украинские военные могут сбрасывать с беспилотников мины «Лепесток». На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников, при этом под удар часто попадают мирные жители.

Недавно женщина пострадала в результате прямого попадания украинского дрона в жилой дом в Горловке в ДНР.

29 апреля под удар попало село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Местная жительница получила осколочные ранения.

Ранее дроны ВСУ атаковали Обнинск Калужской области.

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