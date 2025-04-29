ВСУ с помощью беспилотников атаковали Брянскую область

Украинские военные с помощью дронов-камикадзе атаковали село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница», — подчеркнул он.

В заявлении уточняется, что женщину уже доставили в больницу. Здесь ей должны оказать необходимую медицинскую помощь.

Богомаз, в свою очередь, пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

28 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем районам Брянской области. Атакам подверглись населенные пункты в Суземском, Климовском, Севском районах и Стародубском муниципальном округе.

Каждый раз украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты, рассказал Богомаз. Из-за их действий в регионе оказались повреждены не менее 14 транспортных средств, 10 домов, вышка сотовой связи, сельскохозяйственное предприятие и административное здание. Губернатор уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Богомаз сравнил солдат ВСУ с фашистами.