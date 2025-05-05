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ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе на участках дорог Валуйки — Вейделевка и Уразово — Двулучное от ударов дронов повреждены два легковых автомобиля», — сказал он.

Под удар также попало село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадало административное здание и два автомобиля.

В городе Грайвороне в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного домовладения. Также под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, что привело к возгоранию склада.

Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ из местных жителей никто не пострадал.

Недавно представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко сообщил, что в Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены.

Недавно украинские формирования обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Местная жительница получила ранения.

Ранее ВСУ атаковали дроном храм Георгия Победоносца в Белгородской области.

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