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ВСУ атаковали дроном храм Георгия Победоносца в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона», — написал он.

Гладков добавил, что в результате детонации беспилотника произошло возгорание на куполах. Губернатор региона отметил, что благодаря оперативной и слаженной работе бойцов самообороны, распространение огня удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара.

25 марта беспилотник ВСУ повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области. Гладков сообщал, что пострадавших при атаке не было.

До этого украинские военные разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное в Курской области. Судя по предоставленным кадрам, здание храма было повреждено, а со стен пропали иконы.

Ранее ВСУ ударили по старинному храму в Горловке.

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