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ВСУ ранили жительницу донецкого города Горловки

Мэр Горловки Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские формирования обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Ранена мирная жительница», — говорится в заявлении.

В каком именно состоянии находится пострадавшая, в тексте не уточняется.

При этом Приходько отметил, что 2 мая город подвергся 15 обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате в Горловке были повреждены два автомобиля и одно здание.

2 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила об атаке украинского беспилотника на Горловку. Из-за этого в Никитовском районе загорелась хозяйственная постройка, на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Но в тот момент ВСУ нанесли повторный удар по городу, в результате чего пострадали восемь огнеборцев. Их доставили в больницу с акубаротравмами.

Также, по данным ведомства, повреждения получил один служебный автомобиль. Что конкретно произошло с транспортным средством, в пресс-службе уточнять не стали.

Ранее в Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали 16 человек, включая годовалого ребенка.

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