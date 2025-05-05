В Греции опровергли сообщения о возможной отправке Patriot на Украину

Афины не планируют отправлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в зону украинского конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в греческом правительстве.

«Греция не рассматривает возможность поставки на Украину систем ПВО Patriot», — говорится в статье.

5 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что западные союзники Украины ведут переговоры об отправке в зону боевых действий дополнительной партии систем ПВО Patriot. По информации журналистов, партнеры Киева хотели бы достичь соответствующих договоренностей до запланированного на июнь саммита НАТО. При этом в качестве потенциальных поставщиков назывались США и Греция.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля издание Kathimerini написало, что Вашингтон потребовал от Афин передать Киеву системы ПВО Patriot. В том числе речь идет о комплексах, которые Греция направила для защиты Саудовской Аравии.

Как отметили журналисты, в настоящее время республика строит собственный многоуровневый зенитный купол. В связи с этим Афины не могут позволить себе отказаться от ценных систем ПВО Patriot в пользу Киева.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пожаловался, что Киев постоянно просит ракеты у Вашингтона.