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Союзники Украины намерены передать ей дополнительные системы ПВО

Reuters: союзники Украины обсуждают поставку дополнительных систем ПВО Patriot
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Global Look Press

Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в число потенциальных поставщиков этих систем входят США и Греция.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 мая газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников писала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле. По данным журналистов, обсуждается также передача Киеву еще одной из Германии или Греции.

28 апреля греческое издание Kathimerini писало, что Вашингтон оказывает на Афины давление с целью передачи Украине системы Patriot, в то время как Греция пытается приспособиться к новым настроениям, существующим в США, где предвидят окончание российско-украинского конфликта.

Ранее США обвинили в передаче Украине нерабочих F-16 со свалки.

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