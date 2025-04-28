США потребовали от Греции системы Patriot

США вновь требуют от Греции передать Украине системы ПВО Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, а также привлечь греческий фрегат к боевым действиям против хуситов. Об этом сообщает издание Kathimerini.

В публикации отмечается, что Вашингтон оказывает на Афины давление, чтобы передать Киеву системы Patriot, в то время как Греция пытается приспособиться к новым настроениям, существующим в США, где предвидят окончание российско-украинского конфликта.

Издание подчеркивает, что американская сторона на двух разных уровнях просила Афины перебросить на украинскую территорию дивизион, который в текущий момент используется для защиты Саудовской Аравии.

Данные действия в Вашингтоне аргументируют тем, что США сокращают поддержку Киева, а ответственность за вооружение республики ложится на европейские государства, утверждается в публикации.

Kathimerini отмечает, что Афины, которые строят собственный многоуровневый зенитный купол, не могут отказаться от столь ценной системы вооружения.

До этого министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг сообщения о планах передать Армении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300.

Ранее Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине.