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В США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров

Forbes: в России начали превращать гироскутеры в дроны-камикадзе
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Depositphotos

Российские военные начали создавать дроны-камикадзе, состоящие из гироскутеров и мин. Об этом сообщил американский журнал Forbes.

Журналисты обратили внимание на видео, в котором демонстрируется подобный беспилотник. Он состоит из пары гироскутеров и противотанковой мины. По информации издания, данный дрон применялся российскими войсками для уничтожения укреплений Вооруженных сил Украины.

«Дроны на основе гироскутеров могут передвигаться по пересеченной местности на передовой быстрее, чем другие наземные дроны», — говорится в материале.

В марте официальный представитель конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones сообщил, что в России разработали FPV-дрон «Сифа», который предназначен для уничтожения боевых вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников. Беспилотник по своим характеристикам очень близок к полноценной системе противовоздушной обороны.

До этого в Запорожской области испытали новый дрон-перехватчик, который достиг скорости более 310 километров в час. Беспилотный летательный аппарат был создан членами отряда Б.А.Р.С «Сармат».

Ранее в США рассказали о российском лазерном оружии против дронов.

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