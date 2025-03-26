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В России создан FPV-дрон для уничтожения беспилотников и боевых вертолетов

В РФ создали FPV-дрон «Сифа», предназначенный для уничтожения БПЛА и вертолетов
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Павел Лисицын/РИА Новости

В России разработан FPV-дрон «Сифа», который предназначен для уничтожения боевых вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones.

«Сифа» по своим характеристикам очень близок к полноценной системе противовоздушной обороны. Имеющегося на нем количества заряда достаточно для поражения даже вертолетов.

Дрон обладает полезной нагрузкой до 0,7 кг. Скорость полета беспилотника превышает 225 км/ч, время нахождения в воздухе составляет 5 минут. Его системы автоматического фиксирования и самонаведения способны работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник может различать, какая категория целей находится перед ним и совершать стабильные полеты как днем, так и ночью.

25 марта сообщалось, что в зоне специальной военной операции российские войска приступили к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом.

Ранее был представлен нано-дрон Helius весом меньше 250 граммов.

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