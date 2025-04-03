В США рассказали о российском лазерном оружии против дронов

Россия разработала первое отечественное лазерное ружье, способное эффективно уничтожить беспилотники на расстоянии полукилометра. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

Презентация оружия состоялась на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем», прошедшей в Санкт-Петербурге.

«Это не первое персональное лазерное оружие, но эта модель в очередной раз доказывает, что прямое энергетическое поражение — наиболее эффективное решение для борьбы с небольшими беспилотниками или их роями», — указано в материале журнала.

Для начала работы ружье устанавливают на треногу, а энергия в него подается через силовой кабель. Оружие создавалось для борьбы с FPV-дронами и способно поражать цель на расстоянии до 500 метров.

До этого сообщалось, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров.

«Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов и цеха производства БПЛА ВСУ.