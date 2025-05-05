Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ при попытке вторжения в Курскую область

Отражение попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На записи можно увидеть технику украинцев, которая продвигается к российской границе. Военные Вооруженных сил (ВС) РФ целятся по ней и наносят удары. В результате происходит взрыв, и в небо поднимается белое облако.

Автор канала уточнил, что технику ВСУ поразили российскими FPV-дронами.

«Ведется активная боевая работа по ликвидации живой силы и техники ВСУ, участвующей в очередной бессмысленной кровавой авантюре киевского режима», — говорится в комментарии к видео.

ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Курскую область вечером 4 мая. По данным Telegram-канала SHOT, сначала противник атаковал приграничье FPV-дронами и артиллерией, а затем направил в сторону границы РФ две бронегруппы. В общей сложности во вторжении участвовали около 250 бойцов ВСУ, для передвижения они использовали более 15 единиц тяжелой техники и квадроциклы.

Российские военные не допустили прорыва противника в Курскую область и захвата населенных пунктов. Как сообщил Telegram-канал Mash, на данный момент боевые действия проходят до линии госграницы.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.