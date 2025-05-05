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На Украине назвали причину не атаковать парад Победы в Москве

Экс-командир «Айдара»: ВСУ не будут атаковать парад Победы из-за Си Цзиньпина
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Бывший командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Евгений Дикий заявил, что ВСУ не будут атаковать парад Победы в Москве, так как на нем будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, передает украинское издание «Страна.ua».

«Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду», — поделился Дикий.

При этом он назвал парад Победы в Москве с военной точки зрения «жирной конвенционной целью».

До этого в МИД Китая заявили, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества.

Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. Во время поездки он обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств.

Ранее президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО.

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