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Военкоры заявили о новой попытке атаки ВСУ на Курскую область

«РВ»: ВСУ попытались атаковать поселок Новый Путь в Курской области
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Alex Babenko/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на поселок Новый Путь в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, украинские войска решили воспользоваться плохими погодными условиями и осуществить попытку наступления восточнее Теткино. Из материала следует, что в настоящее время машины разминирования ВСУ пытаются подготовить путь для бронетехники с десантом.

Несколькими часами ранее военкоры сообщили, что военные ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. По словам журналиста Юрия Котенка, украинские военные наращивали удары в направлении населенного пункта Теткино. При этом военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ пытались уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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