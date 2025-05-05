Марочко: ВС РФ в апреле освободили 12 населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

В апреле российские войска освободили 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС отставной полковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко констатировал, что силы «Южной» группировки войск группировки войск вошли в населенные пункты Пантелеймоновка, Розовка, Калиново, Валентиновка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка в ДНР, а «Запад» взял под контроль Катериновку, Новомихайловку и Новое в ДНР и Каменку и Дорошовку в Харьковской области Украины.

До этого Минобороны РФ заявляло, что ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта. При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях в Богатыре и давлении ВС РФ на Красноармейском направлении.

27 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают у населенного пункта Богатырь.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу в Запорожье.