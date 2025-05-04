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Хуситы заявили о планах установить воздушную блокаду Израиля

Йеменские хуситы сообщили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля
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Nir Elias/Reuters

Йеменские хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» намерены установить полную воздушную блокаду Израиля. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Вооруженные силы <…> будут работать над тем, чтобы установить всеобъемлющую воздушную блокаду израильского противника, нанося неоднократные удары по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — отметил он.

Представитель хуситов подчеркнул, что такой шаг является ответом на решение Израиля расширить операцию в секторе Газа. Кроме того, он рекомендовал международным авиакомпаниям отменить рейсы в аэропорт Бен-Гурион, чтобы «обеспечить безопасность самолетов».

4 мая хуситы заявили, что ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После атаки аэропорт был закрыт. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести хуситам семикратно больший урон в ответ на удар по воздушной гавани.

На фоне атаки хуситов авиакомпании стали приостанавливать рейсы в Израиль. Большинство из них приостановили полеты на ближайшие 48 часов.

Ранее премьер Израиля назвал главную цель военной операции в Газе.

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