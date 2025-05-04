Пушилин рассказал об ухудшении ситуации для ВСУ на Краснолиманском направлении

Пушилин: ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении ухудшается.

«Зафиксировано за текущую неделю по крайней мере активное продвижение наших подразделений Вооруженных сил РФ, на этой неделе освободили как раз населенный пункт Новая. И мы видим достаточно активные действия», — заявил Пушилин.

Он отметил, что ВСУ пытаются перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для них там становится все хуже.

2 мая сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. По данным военного ведомства, российские войска уничтожили антенны связи и антенные блоки, принадлежащие вражеской разведке.

Ранее в МО РФ заявили, что за минувшую ночь в регионах страны перехватили 121 дрон ВСУ.