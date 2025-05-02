ВС России уничтожили ретрансляторы дронов ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие выявили несколько ретрансляторов разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, российские войска уничтожили антенны связи и антенные блоки, принадлежащие вражеской разведке.

2 мая в Минобороны также отчитались об уничтожении 10 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Украинская техника была ликвидирована с помощью дежурных огневых средств Черноморского флота РФ.

Утром 2 мая в МО РФ заявили, что за минувшую ночь в регионах страны перехватили 121 дрон ВСУ. Больше всего беспилотников — 89 — ликвидировали в небе над Крымом.

Ранее на уничтоженных под Курском военных ВСУ нашли нацистскую символику.