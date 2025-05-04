В Газе заявили, что в анклаве заканчиваются запасы топлива

Запасов топлива в больницах сектора Газа хватит на три дня. Об этом заявило министерство здравоохранения сектора, передает РИА Новости.

«Имеющихся запасов топлива в больницах хватит лишь на три дня. Блокировка поставок топлива больницам приведет к прекращению их работы, обеспечиваемой за счет электрогенераторов», — говорится в сообщении.

До этого один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Нетаньяху назвал главную цель военной операции в Газе.